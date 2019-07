Cascavel tem clássico pela Liga Nacional

A ordem no Cascavel é esquecer os dois últimos jogos contra o Marreco Futsal que resultaram em um empate pela Liga Nacional e uma derrota pela Chave Ouro. Agora o desafio é contra o atual campeão paranaense Foz Cataratas, pela Liga Nacional.

O time das Cataratas conta com o apoio da apaixonada e participante torcida para transformar mais uma vez o Costa Cavalcanti num verdadeiro Caldeirão Azul.

As duas equipes sempre fazem partidas bem movimentadas e neste sábado não deverá ser diferente. No único jogo deste ano, o Foz levou a melhor e venceu por 4 a 2 pelo primeiro turno da Chave Ouro.

Na tabela de classificação da Liga Nacional, o time cascavelense está na oitava posição com 22 pontos enquanto o time da fronteira soma 18 pontos na décima colocação.

A partida será neste sábado (20), às 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti, pela 14ª Semana da Liga Nacional de Futsal.

Outros jogos

Na semana que vem o Cascavel tem dois compromissos pela Chave Ouro. Na terça-feira (23), às 19h30, recebe no Ginásio da Coopavel o Dois Vizinhos e, no dia 26, viaja até Paranavaí para enfrentar os donos da casa, lanterna da competição, no Ginásio Antonio Lacerda Braga, às 20h30. O Cascavel só volta a jogar pela liga no dia 30 de julho, quando recebe a equipe do Minas pela 15ª rodada.