Cascavel tem clássico na Liga

Cascavel – O Cascavel Futsal volta à quadra neste domingo (16) pela Liga Nacional no clássico contra a equipe do Marechal Futsal, em jogo marcado para as 11h no Ginásio Ney Braga. O único desfalque do técnico Cassino Klein para a partida é o ala Humberto, que deverá ficar mais dez dias fora dos treinamentos.

A novidade fica por conta da volta de Rabisco, que ficou afastado por três semanas e deve reforçar o time no clássico.

O Cascavel Futsal vem de uma sequência de três vitórias pela Liga, venceu Blumenau e Joaçaba jogando na Neva, e bateu o Magnus em Sorocaba (SP). Essa arrancada fez com que a Serpente saísse das últimas colocações para chegar à oitava posição da competição.

Já o Marechal possui nove pontos e está em 13º na tabela de pontuação.

Edimar é o artilheiro do Cascavel na LNF com quatro gols. Pelo lado do Marechal o ala Suelton marcou três vezes até agora.