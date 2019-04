Cascavel sedia neste fim de semana o Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos

Atletas de nove estados participam neste fim de semana, em Cascavel, do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. A abertura da competição está marcada para as 9h desta sexta-feira (19), no Ginásio de Esportes Sérgio Mauro Festugato. A partir das 10h, haverá jogos também no Ginásio da Neva.

O evento envolve pelo menos cem atletas. No masculino, as equipes são do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Alagoas; o feminino será representado por equipes do Paraná, Santa Catarina e de Goiás.

As disputas seguem durante todo o feriado, com encerramento no domingo (21).