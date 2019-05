Cascavel recebe R$ 1,5 milhão para ação na área da saúde

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa da abertura do XXXV Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG) em Cascavel nesta quinta-feira (23). Cascavel, 23/05/2019 - Foto: Rodrigo Félix Leal/ANPr

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (23) da abertura do 35° Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz (FAG), em Cascavel, no Oeste do Paraná. O governador ressaltou a importância do papel dos municípios no atendimento à população e anunciou o repasse de R$ 1,5 milhão, a fundo perdido, para Cascavel adequar o horário de funcionamento dos postos da cidade. “São recursos para ajudar Cascavel na força-tarefa da saúde, ampliando os horários de atendimento aos cidadãos”, disse Ratinho Junior. Ele também destacou que o município conseguiu atingir 100% na vacinação contra a gripe.

O dinheiro para a saúde faz parte de um pacote de recursos do Governo do Estado para os municípios do Oeste do Paraná. São ações de melhoria urbana, saneamento, além dos R$ 474 milhões da Copel para melhorar a distribuição de energia na região. “Estamos num bom ambiente, dentro de um planejamento para que os investimentos sejam feitos e não falte dinheiro lá na frente”, disse o governador.

Ele explicou que, na área da saúde, a aposta é em descentralizar os atendimentos hospitalares. “Além disso a ideia é através dos consórcios municipais potencializar o atendimento de especialidades”, completou.

FUNDAMENTAL – De acordo com o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, o Governo do Estado é peça fundamental na melhoria do atendimento à saúde nas cidades. O dinheiro liberado, disse Paranhos, ajudará Cascavel colocar em ordem a demanda, pois o município passou por surtos recentes de gripe, dengue, além de um desconforto que fez com que as pessoas tivessem disenteria. “Vamos poder esticar o horário de alguns postos de saúde. É uma ação temporária, de 4 a 5 meses. Esse dinheiro será aplicado para deixar tudo no seu ritmo normal”, afirmou o prefeito. “O governo Ratinho Junior nos traz uma expectativa de inovação, modernidade e rapidez”, acrescentou.

DIÁLOGO – O prefeito mencionou, ainda, que o governo será parceiro do município na implementação do primeiro hospital municipal de Cascavel. A prefeitura da cidade já comprou o prédio do futuro espaço, cabendo ao Estado equipar o novo empreendimento.

“É um diálogo que tem de existir. A presença do governador na mesa de abertura deste do congresso faz a diferença, demonstra a vontade de fazer”, ressaltou o secretário do Estado da Saúde, Beto Preto. Ele confirmou também as construções dos hospitais de Guarapuava, Telêmaco Borba e Ivaiporã.

Presidente da Associação dos Consórcios Intermunicipais do Paraná, o prefeito de Alto Piquiri, Luís Carlos Borges Cardoso, disse acreditar que a saúde só evoluirá com a união dos municípios por meio dos consórcios, com respaldo do Executivo Estadual. “É uma parceria muito boa com o governo no Paraná, tratando do futuro dos consórcios e da saúde do Estado”, afirmou.

“Fico muito feliz de estar no Paraná, um estado que está pagando em dia, que tem programas a favor dos municípios”, destacou Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

COSEMS – O Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde prossegue nesta sexta-feira (24). O encontro discute os Desafios Contemporâneos da Gestão do SUS e Experiências Municipais: exemplos de êxito nas regiões de saúde. O secretário da Saúde, Beto Preto, fala sobre Estratégias Governamentais para a Sustentabilidade do SUS. As discussões em Cascavel serão levadas ao Conasems, que é o conselho nacional, que se reunirá nos dias 2 a 5 de julho, em Brasília.

PRESENÇAS – Participaram da abertura do Congresso os secretários de Estado do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; o presidente da Copel, Daniel Slaviero; o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Otavio Pereira D’Avila; o deputado Federal Nelsi Coguetto Vermelho e os deputados estaduais Hussein Bakri, Elio Rusch, e Marcel Micheletto e a secretária municipal de Ubiratã e presidente do Cosems-PR, Cristiane Martins Pantaleão.