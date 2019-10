Cascavel recebe pela 2ª vez a Fórmula Academy

Cascavel recebe amanhã e domingo a segunda etapa da temporada 2019 da Fórmula Academy Sudamericana. A categoria, que correu apenas uma vez na cidade localizada no oeste paranaense em 2015, colocará à prova o talento de jovens pilotos que sonham em prosseguir com suas carreiras no automobilismo.

Com 3.058 metros, a pista cascavelense é uma das mais tradicionais do Brasil. Para Rafael Grasti, o circuito deve proporcionar bons pegas por conta de suas características. “Nunca andei lá, mas pelo simulador parece ser uma pista bem gostosa de guiar por ser de alta velocidade. Acho que teremos boas disputas”, diz o líder do campeonato. “É uma pista com curvas de raio longo, será uma novidade para todos. Quem se adaptar mais rápido terá vantagem”, explica o vice-líder.

No campeonato, Rafael Grasti tem 44 pontos contra 35 de Juan Vieira. Em terceiro aparece Rafael Dias com 33, seguido por José Miguel Alvarado, 24, Marcelo Servidone, 20, e Pedro Burger, 15 pontos.

Programação da F-Academy

Sábado (12)

8h10 às 8h40 – 1° Treino livre

9h55 às 10h25 – 2° Treino livre

12h40 às 12h55 – Treino classificatório

16h25 – Corrida 1 (20 minutos + 1 volta)

Domingo (13)

10h40 – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Paranaense

A quinta e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade a ser disputada amanhã e domingo, em Cascavel, deverá ter uma acirrada disputa pela liderança da categoria Marcas B. Sextilio Hans Júnior lidera com 78 pontos, seguido de Antonio J. Amorim Carvalho, com 71. A dupla Emerson Luiz Grochoski/Rodrigo Kostin ocupa a terceira colocação, com 38 pontos. Já na Marcas B, Gustavo Magnabsco lidera com folga, com 108 pontos. Stive Tokarski é o vice-líder, com 80 pontos, ao passo que Paulo Bento é o terceiro, com 72 pontos.

Catarinense

São José foi a cidade escolhida para registrar as emoções finais da temporada 2019 do Catarinense de Rali Regularidade, nos dias 1º e 2 de novembro. A prova – válida pela quinta etapa do campeonato – deverá atrair cerca de 60 carros, divididos nas categorias Máster, Graduado, Turismo, Turismo Light, Pais e Filhos, Universitário 4×2, UTV e Quadriciclos.

Fórmula E

O prêmio mais aguardado pelo título de Sérgio Jimenez no Jaguar I-PACE eTROPHY já tem dia e local definidos para ser usufruído pelo primeiro campeão mundial de carros de turismo elétricos. O piloto paulista ganhou um dia de testes com a equipe Jaguar Racing na Fórmula E em Valência, na Espanha, no próximo dia 17 de outubro.

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross embarca para o seu destino final nos dias 26 e 27 deste mês, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A etapa também será válida também pelo campeonato mineiro da modalidade. O palco do espetáculo vai contar com a participação de cerca de 400 pilotos nas duas competições. O evento promete movimentar a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a presença de cerca de 15 mil pessoas nos dois dias.