Cascavel recebe indicação de emenda de mais R$ 1 milhão para pavimentação

Em encontro realizado nessa sexta-feira (12) no gabinete, o prefeito Leonaldo Paranhos recebeu, por meio da assessoria do deputado federal Diego Garcia, a confirmação de indicação de emenda no valor de R$ 1 milhão para pavimentação em Cascavel. O parlamentar formalizou o comunicado por ofício, que foi entregue pelo assessor Odair Manoel de Jesus, que veio acompanhado de lideranças do Movimento da Renovação Carismática, o coordenador diocesano da RCC, Márcio Ribeiro e a coordenadora do Ministério de Fé e Política da RCC Cascavel, Walquíria Giordani.

O parlamentar indicou a abertura da proposta para Cascavel no Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, por meio da Divisão de Captação de Recursos, a prefeitura cadastrará a proposta na Plataforma + Brasil (Siconv) para a tramitação, formalização da proposta para convênio e elaboração do projeto básico de engenharia das áreas que serão beneficiadas e que ainda estão em definição.

“O deputado Diego Garcia tem sido parceiro de Cascavel, com frequentes indicações de emendas para o Município, em várias áreas, e nós agradecemos e reconhecemos o trabalho, que é fundamental para darmos mais um passo na infraestrutura urbana de nossa cidade”, disse o prefeito, que acredita que o convênio pode ser assinado ainda neste segundo semestre de 2019.