Cascavel recebe concerto gratuito da Orquestra UniCesumar

Dando sequência à agenda de apresentações, a Orquestra Filarmônica UniCesumar (OFUC) realizará um concerto gratuito em Cascavel (PR) neste domingo (17). O evento faz parte da Temporada “OFUC itinerante”, que roda cidades do Paraná e do interior paulista levando cultura de forma gratuita à população. A apresentação será realizada no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 19h.

O programa já é conhecido pela população de várias cidades, com obras emblemáticas que retratam a qualidade musical das produções hollywoodianas. O público assistirá à apresentação de canções de filmes como “Pear Harbor”, “De Volta Para o Futuro”, “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis — As Duas Torres” e “Bohemian Rhapsody”. O cronograma inclui também o tema da série “Stranger Things”.

De acordo com o regente da orquestra, o maestro Davi Oliveira, essa é uma apresentação que proporciona o acesso cultural à população. “Sempre procuramos nos qualificar e trazer novidades, com canções conhecidas do público. Por isso, nós preparamos um concerto muito especial”, declarou.

A OFUC foi criada em 2003 pelo reitor da UniCesumar, professor Wilson de Matos Silva. “A orquestra contribui para democratizar o acesso à cultura e proporcionar experiências artísticas únicas. Tudo isso está diretamente alinhado com a proposta da UniCesumar de promover educação em todos os níveis e de forma integral. Para nós, é uma honra ter a Orquestra fazendo parte da história do Paraná há tanto tempo”, celebrou o reitor.

A apresentação é uma realização do Ministério da Cidadania e da UniCesumar. O concerto é gratuito, mas os convites devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

SERVIÇO

O Ministério da Cidadania e UniCesumar apresentam: OFUC Itinerante em Cascavel

Data: 17 de novembro de 2019;

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho (Rua Rio de Janeiro, 905 — Centro);

Horário: 19h;

Participação gratuita;

Realização: Ministério da Cidadania e UniCesumar.