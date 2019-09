Cascavel poderá avançar até em sexto lugar na LNF

Cascavel – Líder da Liga Nacional, com 34 pontos, o Cascavel Futsal acompanhará de camarote a definição de seu adversário nas oitavas de final, nesta sexta-feira (6). A rodada final (19ª) da primeira fase será toda realizada hoje, com 18 times entrando em quadra simultaneamente às 20h15, enquanto a Serpente folgará.

Já classificado à próxima fase, o time cascavelense ainda pode ser ultrapassado por cinco times e terminar a fase classificatória na 6ª posição, o que implicará enfrentar o 11º colocado no mata-mata das oitavas de final.

Os duelos da próxima fase serão no cruzamento olímpico de acordo com a classificação da primeira fase, que apesar de ter a última rodada marcada para hoje, só será encerrada segunda-feira (9), com a partida atrasada da 17ª rodada entre Atlântico e Corinthians.

O Corinthians, aliás, é uma das equipes que pode ultrapassar a Serpente na classificação, já nesta sexta-feira. Vice-líder com 33 pontos, o Alvinegro paulista desafia o Joinville (29), que busca pontos para terminar o mais perto possível do topo da tabela.

Quem também pode tomar a liderança do Cascavel é o Carlos Barbosa (33), o Magnus (32), o Tubarão (32) e o Campo Mourão (31). O Carlos Barbosa recebe o Joaçaba; o Magnus, atual tricampeão do mundo, enfrenta fora de casa o já eliminado Blumenau; o Campo Mourão faz duelo paranaense com o Marreco; e o Tubarão visita o também já eliminado São José.

Das 16 vagas à próxima fase, apenas uma está em aberto. Ela está entre Intelli, que joga fora de casa por um empate com a Assoeva, e o Minas, que recebe o Foz Cataratas precisando vencer e ainda que a Intelli seja derrotada em Venâncio Aires (RS).