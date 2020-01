Cascavel lidera ranking paranaense de investimento em obras por habitante

Cascavel – O volume de obras em andamento colocou Cascavel no topo do ranking estadual em investimentos por habitante nesse quesito. Com base em dados repassados ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), Cascavel é o município que mais destinou recursos públicos para construções de empreendimentos públicos. O resultado é obtido após a divisão do total de verbas gastas em obras em 2017, 2018 e 2019 com os 328.454 habitantes.

Os números apontam investimentos de R$ 335.842.042,47, o que representa R$ 1.022,49/habitante. “Na medida do possível estamos atendendo as cobranças da comunidade. Esse resultado é um momento de comemoração”, diz o prefeito Leonaldo Paranhos.

O TCE monitora todas as obras em execução dos 399 municípios do Paraná. Para esse levantamento, foram considerados os investimentos em obras que estão em andamento ou que já foram entregues nos últimos três anos – obras paradas que não tiveram medição em 2019 foram excluídas.

“Isso demonstra responsabilidade com o dinheiro público e respeito com a população. Marcas do governo municipal, que tem buscado estar mais perto dos anseios dos moradores. Com essa proximidade, é possível levantar as principais necessidades de cada bairro e distrito e, assim, aplicar de forma mais humana os recursos públicos”, ressalta Paranhos.

Maiores cidades do Estado

Cidade Recursos Habitantes Obra por habitante

Cascavel R$ 335.842.042 328.454 R$ 1.022,49

Maringá R$ 423.762.977 423.666 R$ 1.000,23

Colombo R$ 212.619.478 243.726 R$ 872,37

Guarapuava R$ 133.055.853 181.504 R$ 733,07

Ponta Grossa R$ 246.315.448 351.736 R$ 700,29

Foz do Iguaçu R$ 168.425.658 258.532 R$ 651,47

Paranaguá R$ 88.690.811 154.936 R$ 572,44

Londrina R$ 242.651.006 485.822 R$ 499,46

São José dos Pinhais R$ 144.893.527 323.340 R$ 448,12

Curitiba R$ 696.521.383 1.933.105 R$ 360,31

FONTE: IBGE E TCE