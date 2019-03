Cascavel Handebol conquista tricampeonato da Copa Ubiratã

O ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol conquistou o tricampeonato da Copa Ubiratã, realizada na cidade distante a aproximadamente 80 km de Cascavel. A equipe aurinegra venceu as cinco partidas que disputou no Ginásio de Tomaz Izidro de Lima. Após essa conquista, os atletas se preparam para o início do Campeonato Paranaense Chave Ouro 2019, que terá a largada nos dias 13 e 14 de Abril, em Maringá.

CONFRONTOS

ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol 29 x 20 Marechal Cândido Rondon (1ª Rodada)

ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol 32 x 12 Capitão Leônidas Marques (2ª Rodada)

ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol W x O Campo Mourão (3ª Rodada)

ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol 18 x 5 Assis Chateaubriand (Semifinal)

ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol 26 x 10 Saudades do Iguaçu (Final)

ATLETAS

Goleiros: Cubano, Flávio e Matheus Lemes

Ponta-Direita: Paulinho

Meia-Direita: Cyborg

Armador-Direito: Matheus Damião

Centrais: Diego, Jackson e Matheus Jung

Pivôs: Cebola, Elizeu e Alison

Armadores-Esquerdo: Plínio e Adolpho

Ponta-Esquerda: Jair

Técnico: Neudi Zenatti