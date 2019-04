Cascavel Futsal vence o Campo Mourão fora de casa

Campo Mourão e Cascavel Futsal, vieram para terceira rodada do campeonato paranaense, com 100% de aproveitamento.

A serpente havia conquistado duas vitórias jogando na Neva e a equipe do centro oeste do estado, tinha vencido duas partidas fora dos seus domínios.

Atuando diante da sua torcida pela primeira na competição, o Campo Mourão foi pra cima da Serpente e criou várias oportunidades de gols.

Não demorou muito para que os donos da casa abrissem o placar. O camisa 9 Fabinho, cobrando pênalti fez 1 a 0 Campo Mourão.

Atrás no placar, a serpente se soltou mais e passou a ter mais posse de bola. Restando menos de 1 minuto para terminar o primeiro tempo, após cobrança em dois lances, Parrel empatou a partida.

O Cascavel voltou melhor para a segunda etapa e estava dominando o jogo quando sofreu outro revés. Betinho aos 8 minutos do segundo tempo, bateu na saída do goleiro Alê Falcone, recolocando os anfitriões a frente.

O Cascavel não se abalou e partiu em busca do empate que veio restando 5 minutos para o fim da partida. O ala Humberto, bateu no contrapé do goleiro Jhol fazendo 2 a 2.

O próprio Humberto, protagonizou a virada. Após receber o passe de Gustavo Saraiva, o camisa 23 da serpente, com categoria cavou na saída do goleiro Deivid, virando o placar e dando números finais ao jogo.

Com a vitória, a serpente permanece 100% no campeonato estadual com 9 pontos. O

O Cascavel Futsal agora foca em seu próximo compromisso. Na sexta-feira (5), a serpente faz a sua estreia na Liga Nacional jogando em São Paulo contra o Corinthians.

Para esse compromisso é muito provável que o técnico Cassiano Klein não contará com o pivô Diego. O camisa 9 tricolor, sentiu a posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo e deve ser baixa para estreia na Liga Nacional.