Cascavel Futsal recebe Marreco para jogo entre invictos, na Neva

Cascavel – O Ginásio da Neva receberá um duelo de invictos nesta terça-feira, pelo encerramento da 4ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Cascavel e Marreco medirão forças às 20h em busca de pontos para se manter na parte de cima da tabela de classificação.

Para o time cascavelense, a meta é seguir com 100% de aproveitamento e na liderança do Estadual, ao lado de Pato e Foz Cataratas, que já têm quatro vitórias em quatro jogos. Já a equipe de Francisco Beltrão tenta a primeira vitória fora de casa para não se afastar dos líderes.

Com vitórias sobre Campo Mourão, Umuarama e Palmas, a Serpente tem 9 pontos, em quarto lugar, enquanto o Marreco, com vitórias sobre São Lucas e Matelândia, e empate com São José dos Pinhais, tem 7 pontos, na quinta colocação. Pato e Foz dividem a liderança com 12 pontos e o Marechal é o terceiro com 10.

Para este jogo, o técnico Cassiano Klein conta com o reforço do fixo Carlão, ex-Assoeva (RS) e liberado para estrear depois de ser liberado da pré-temporada – foi o último a chegar à equipe cascavelense.