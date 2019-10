Cascavel Futsal perde partida de ida pelas quartas de final da LFP

O Cascavel Futsal recebeu ontem para a primeira partida das quartas de final da Liga Futsal Paraná o Dois Vizinhos e mais uma vez não conseguiu vencer jogando jogando em Santa Tereza. No primeiro tempo o placar ficou no zero a zero.

Os gols saíram no segundo tempo com o time visitante abrindo o placar com Kinder, o Cascavel esboçou uma reação e empatou com Diego. Após a sexta falta, tiro livre direto para o Dois Vizinhos que Anderson Negou converteu. Placar final Cascavel 1 x 2 dois Vizinhos.

Cascavel precisa vencer para provocar a prorrogação. A partida de volta será no Theodorico Guimarães em Dois Vizinhos dia 2 de novembro.