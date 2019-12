Cascavel Futsal mantém sete e contrata 11 atletas para 2020

Cascavel – O ano de 2019 ainda nem acabou, mas para o Cascavel Futsal o pensamento já está em 2020. Tão logo encerrou as atividades na temporada, no início de novembro, a diretoria intensificou o planejamento para a próxima. E antes da virada do ano, divulgou, ontem (10), o elenco que irá vestir a camisa tricolor nos próximos desafios.

Além do técnico Cassiano Klein, a Serpente contará sete jogadores remanescentes deste ano: o goleiro Thiago; o fixo Carlão; os alas Claudinho, Pedala e Humberto; e os pivôs Jorginho e Roni.

Já as novidades ficarão por conta de 11 jogadores: os goleiros Henrique (São João do Ivaí) e André Deko (Marechal); o fixo Biel (Marechal); e os alas Alexandre Pintinho (Marreco), Zequinha (Marreco), Eduardo Jabá (Marechal), Alef (Jaguaribe/CE), Gustavinho (São José/SP), Gabriel Gurgel (Carlos Barbosa/RS), Mariano (Sercca/RS) e David (Siqueira Campos).

Na comissão técnica, seguem o supervisor Paulo Rocha, o preparador de goleiros Gilmarzinho, o preparador físico Raphael Martins e o atendente Mangaba, que irá para sua vigésima temporada no Cascavel Futsal.

O Cascavel Futsal, entretanto, ainda não confirmou quais competições disputará com esse elenco. Depois de ter encerrado precocemente a participação nas competições este ano, no início de novembro, e ter se desgastado com uma exclusão que depois foi anulada na Série Ouro do Paranaense, a Serpente Tricolor disse, por seu presidente Jefferson Zini, que poderá abrir mão do Estadual em 2020 para disputar apenas a Liga Futsal Paraná e a Liga Nacional.