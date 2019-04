Cascavel Futsal inicia maratona de jogos

Sem jogar desde o último dia 5, o Cascavel Futsal enfrentará uma maratona de jogos nesta semana, com três partidas em cinco dias. Duas delas serão pelo Campeonato Paranaense e uma pela Liga Nacional. A sequência, tratada como uma “minidisputa contra times do Sudoeste”, começa nesta terça-feira, diante do Marreco, no Ginásio da Neva. O jogo, válido pelo encerramento da 4ª rodada da Série Ouro, está marcado para as 20h.

Depois, no feriado de Sexta-Feira Santa, o time cascavelense receberá o Pato pela Liga Futsal, e no Sábado de Aleluia visitará o Dois Vizinhos, pelo Paranaense.

Para estes jogos, a novidade na Serpente pode ser a presença do fixo-Carlão. A última contratação do pentacampeão estadual ainda não atuou com a camisa tricolor, e pode ser relacionado para uma dessas partidas. O fixo, que em 2018 defendeu a Assoeva (RS), ainda estava em pré-temporada e já foi liberado para reforçar o elenco de Cassiano Klein.

Foto: Cascavel Futsal

Ansioso para estrear com a camisa cascavelense, o fixo Carlão diz que está preparado para atuar depois de longo período sem competir: “foram semanas árduas de muito trabalho para tentar chegar ao ideal. Mas para chegar aos 100% há uma série de fatores, como treinos e jogos. Então, aos poucos chegarei lá, mas estou numa condição muito boa. Já são mais de seis meses de expectativa desde o último jogo e se eu for relacionado já vai ser uma alegria, e se o Cascavel precisar do meu trabalho, estou apto a ajudar”.

Classificação

Com vitórias sobre Campo Mourão, Umuarama e Palmas, o Cascavel Futsal tem 9 pontos na classificação da Série Ouro, em quarto lugar, enquanto o Marreco, com vitórias sobre São Lucas e Matelândia, e empate com São José dos Pinhais, tem 7 pontos, na quinta colocação. Pato e Foz dividem a liderança com 12 pontos e o Marechal é o terceiro com 10.

Gols em prol da Apae

O grito da torcida por goleadas aplicadas pelo Cascavel Futsal no Campeonato Paranaense e na Liga Nacional ficou mais forte com a renovação pelo terceiro ano consecutivo da parceria envolvendo Apae de Cascavel, Sicredi Vanguarda e Cascavel Futsal. A cada gol marcado pela equipe na competição, a Apae terá direito a R$ 150.

Em 2018, a parceria rendeu para a Apae de Cascavel R$ 22,9 mil. Entre o Paranaense e a Liga Nacional, o Cascavel balançou as redes 153 vezes. No primeiro ano de parceria, foram R$ 15 mil repassados, atribuídos a 100 gols assinalados naquela temporada.

Para o presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, a torcida será por goleadas nas competições. “Com os recursos repassados pelo Sicredi, vamos atender as necessidades diárias da instituição e também para dar impulso ao projeto de construção do novo Centro de Saúde”.

O presidente do Sicredi Vanguarda, Luiz Holfinger, conclamou a torcida a comparecer aos jogos e incentive o time a fazer muitos gols. “Será um recurso extremamente importante diante do momento vivido pela Apae em relação à construção de um novo centro de saúde”.