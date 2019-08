Cascavel Futsal desafia o Matelândia pela Ouro

Cascavel – O Cascavel Futsal desafia Matelândia neste sábado, às 20h30, na casa do rival, e em busca de mais uma vitória na Série Ouro do Campeonato Paranaense conta com uma estreia no Ginásio Olivo Biazus. O ala Bichinho, anunciado há duas semanas, fará seu primeiro jogo com a camisa tricolor.

Ele, de 30 anos e que estava no futsal do Kuwait, foi apresentado há dez dias e desde então passou a treinar com o restante do elenco. Para o técnico Cassiano Klein, a estreia do jogador ocorre em boa hora, pois Adeirton, Wilsonho, Murillo e Carlão, lesionados, seguem fora.

Outro reforço apresentado nos últimos dias, o ala Claudinho ainda não teve a situação regularizada e também está fora do jogo deste sábado.

Empatado com o Marechal na vice-liderança da Série Ouro, o Cascavel Futsal quer somar pontos fora de casa para não se afastar o líder Pato, que seguirá na primeira posição independentemente dos resultados deste fim de semana. Entretanto, caso o líder seja derrotado no Clássico das Penas com o Marreco, também neste sábado, e o Marechal vença os dois complicados próximos jogos (sábado e segunda-feira), o Paranaense de Futsal terá um novo líder na próxima semana.