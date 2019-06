Cascavel fecha Jeps com mais seis pódios

As disputas da fase regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) terminou ontem em Corbélia para os alunos-atletas das instituições de ensino da abrangência do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Para os cascavelenses, o dia foi de mais comemorações, com seis pódios, sendo três no lugar mais alto e um segundo no futsal e dois bronzes no voleibol.

Na modalidade mais disputada da competição, o futsal, que tradicionalmente reúne maior número de inscritos, Cascavel esteve nas quatro finais do dia. A única derrota foi no feminino B (12 a 14 anos), com o revés do time do Colégio Estadual Marilis Farias Pirotelli para o do Colégio Estadual Princesa Izabel, de Três Barras, por 6 a 1. No feminino A (15 a 17 anos), o time do Marilis (foto) foi campeão com uma goleada por 10 a 0 sobre a equipe do CE Paulo VI/Boa Vista da Aparecida.

No masculino só deu Cascavel. O Colégio Santa Maria venceu a final da categoria B com goleada por 4 a 2 sobre o CE Monteiro Lobato/Céu Azul e o Colégio Estadual Wilson Joffre (foto) faturou a categoria A com placar ainda mais elástico sobre o CE Santa Tereza do Oeste: 6 a 2.