Cascavel estreia na Neva

O Cascavel Futsal já sabe quem vai enfrentar na estreia do Campeonato Paranaense da Chave Ouro 2020. A tabela das três primeiras rodadas foi divulgada pela Federação Paranaense de Futsal, após o congresso técnico realizado no último domingo em Pato Branco.

A primeira partida será no Ginásio da Neva, dia 14 de março, contra o Palmas Futsal, mesmo adversário da estreia do ano passado. O confronto entre as duas equipes em 2019 foi equilibrado com duas goleadas, uma para cada lado.

Na abertura da competição, em março do ano passado, o Cascavel Futsal fez sete a dois na Neva e depois, na primeira rodada do returno, recebeu o troco: em casa, a equipe do sudoeste aplicou sete a zero.

Depois do Palmas, a equipe cascavelense enfrenta o Ampére fora de casa e recebe o Umuarama, também na Neva. As datas desses dois últimos jogos dependem da definição das datas de jogos da Liga Nacional.

Na competição nacional, o Cascavel estreia no dia 27 de março contra a equipe da Intelli/Dracena e depois, em data ainda a ser confirmada, recebe o Carlos Barbosa, na Neva.

Amistosos

O time cascavelense fará ainda uma série de partidas amistosas antes da estreia na Chave Ouro. No dia 23 de fevereiro enfrenta o Marreco Futsal no Ginásio Gentil Rossatto, em Boa Vista da Aparecida.

A equipe Tricolor também confirmou presença na Copa das Cachoeiras Gigantes em Prudentópolis, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro. Participarão desse quadrangular as equipe do Prudentópolis Futsal, Campo Mourão Futsal e CAD de Guarapuava.

As partidas amistosas servem de preparação para a movimentada temporada do Cascavel Futsal, que vai disputar a Liga Nacional, a Série Ouro e a Liga Futsal Paraná.