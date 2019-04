Cascavel espera bom público contra o Pato pela Liga Futsal

Cascavel – O Cascavel Futsal versão 2019 tem empolgado seu torcedor. Tanto que na noite de terça-feira contou com um bom público no Ginásio da Neva, na vitória por 4 a 0 sobre o Marreco, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. O jogo marcou a quarta vitória da Serpente em quatro jogos no Estadual. Agora, o time vira a chave para a Liga Nacional, competição pela qual receberá o atual campeão Pato Branco nesta sexta-feira, às 20h, e espera novamente contar com um bom número de pessoas na Neva.

Para isso, a diretoria já disponibiliza ingressos antecipados a preço promocional. Os bilhetes podem ser adquiridos a R$ 20 nos tradicionais postos de vendas. Na hora do jogo, na bilheteria da Neva, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

O jogo entre Cascavel e Pato será ainda pela 2ª rodada, quase toda realizada no fim de semana. O time cascavelense fará sua estreia em casa e busca os primeiros pontos na competição depois da derrota por 3 a 1 para o Corinthians em São Paulo. Já o Pato tenta a segunda vitória segunda, a primeira como visitante, depois de ter vencido o São José (SP) por 3 a 0 na 1ª rodada.