Cascavel entra no ritmo do 30º Festival de Dança a partir deste domingo, no Teatro Municipal

espetáculo “aTEMPOral”, da Raça Companhia de Dança, de São Paulo, abre neste domingo (1), às 20 horas, a 30ª edição do Festival de Dança de Cascavel, no Teatro Municipal Sefrin Filho. Um dos eventos mais esperados do ano – tanto pelo nível dos espetáculos, sempre com companhias consagradas nacional e internacionalmente, quanto pelas oficinas e mostras competitivas e avaliadas, o Festival faz parte da tradição cultural do Oeste do Paraná.

São três décadas de sucesso, construindo uma trajetória com incríveis e inesquecíveis apresentações que ajudaram a criar a história da cultura de Cascavel e região. Nestes 30 anos de dança, o público que sempre o prestigiou, invariavelmente, lota os espaços das apresentações artísticas, das mostras avaliadas, competitivas e oficinas, incentivando a formação de nossos bailarinos locais.

Como participar

Para o espetáculo deste domingo, “aTEMPOral”; para a Mostra Gospel, segunda-feira (2), e para o espetáculo de encerramento, “Travessia”, do Ballet de Londrina, no domingo, dia 8 de setembro, os ingressos podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível, no horário das 13h30 às 18 horas desta sexta-feira (30) e sábado (31) e domingo (1), das 8 horas às 12 horas e das 13h30 às 18 horas, no Teatro Municipal Sefrin Filho. É importante garantir o ingresso, uma vez que a entrada está sujeita à lotação do espaço.

Nas demais noites de mostras, não há a necessidade de troca antecipada de ingresso. A Secesp sugere (não obrigatória) a doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado às famílias cadastradas no Provopar.

Programação Artística – Espetáculo De Abertura

“aTEMPOral”

No dia 1º de setembro, abrindo a programação oficial do 30º Festival de Dança de Cascavel, a Raça Companhia de Dança da cidade de São Paulo apresenta o espetáculo fascinante e envolvente “aTEMPOral”, no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 20h.

Desde 2013 os espetáculos da Raça Cia de Dança trazem ao menos duas obras, uma criada na contemporaneidade e outra extraída do repertório deixado por Roseli Rodrigues. Estas remontagens, feitas pelo Diretor Artístico da Cia, Jhean Allex, visam resgatar e registrar a memória da fundadora do Grupo Raça. Completa “aTEMPOral” a linda coreografia “CARTAS BRASILEIRAS” (Roseli Rodrigues – 2009). A obra parte da pesquisa e coleta de cartas com conteúdo de amor e poesia. Uma síntese do acervo, que reuniu mensagens de diferentes gerações e foi traduzida para a linguagem musical e transformada em Dança. Os figurinos leves e coloridos carregam letras manuscritas, trechos das cartas de amor, de saudades e de esperança, eternizadas uma década atrás, quando da criação desta obra, pela inesquecível mestra e precursora do Jazz Dance no Brasil, Roseli Rodrigues.

Raça Companhia de Dança de São Paulo

“aTEMPOral”

Ficha Técnica:

Direção Geral – Renan Rodrigues

Direção Artística – Jhean Allex

Direção Executiva – Cristina Morales

Direção Técnica – Marcel Rodrigues

Coreografia – Jhean Allex

Produtora Cultural – Jéssica Botossi

Assistente de Produção – Hygor Furquim

Projeto de Luz – Marcel Rodrigues

Luz e Iluminação – Coletivo Proscênio

Cenografia – Thiago Souza

Bailarinos

Alessandra Helena / Alex Siqueira / Amanda Ferreira /

Angelica Bueno / Carolline Arruda / Carol Marrul /

Fagner Rösiel / Felipe Lemos / Gentil Neto / Henrique

Feliciano / Isadora Miragaia / Jaquelyne Vieira / Jey

Silva / Maria Clara Barros / Natália Antunes / Rodrigo

Cocorucio / Valffred Souza

Mostras iniciam dia 2

A programação das mostras do Festival começa no dia 2 de setembro com a 2ª Mostra Gospel (Avaliada); seguida da Mostra Infantil (Competitiva) e Mostra K`Pop (Avaliada e Competitiva) no dia 3; no dia 4 de setembro, o público irá prestigiar a Mostra Infanto-Juvenil (Competitiva); a Mostra Juvenil (Competitiva) acontece no dia 5, antecedendo a Mostra Adulto (Competitiva) no dia 6 de setembro, encerrando a programação oficial da Mostras do Festival que acontecem no Teatro Municipal Sefrin Fillho, sempre às 19 horas.

Aulão de Hip Hop e Battle 2019

O Teatro Municipal Sefrin Filho recebe no dia 7 de setembro o Aulão de Hip Hop com Prince Toshiba de São Paulo, artista experimental, professor, arte educador, coreógrafo e jurado de competições de danças urbanas, das 14 horas às 16 horas. Logo após, acontece a Mostra Competitiva Battle 2019, das 17 horas às 19 horas.

Performance e Oficina Coletivo Duas Marias

O Museu de Arte de Cascavel (MAC) também “entra na dança” com a “Site Specific”, um mixer de performance, oficina e exposição do Coletivo Duas Marias, intitulada “Forjada pelo Tempo”, no dia 7 de setembro, às 19 horas.

Domingão-Calçadão-Fechadão

Durante a semana do 30º Festival de Dança de Cascavel, os interessados poderão fazer sua inscrição para apresentações livres (diversos gêneros de dança) no Domingão no Calçadão, que serão realizadas das 15 horas às 17 horas.

Encerramento, Noite de Gala e Premiação

Encerrando a programação artística do 30º Festival de Dança de Cascavel, para deleite dos apaixonados pela arte da dança, a Secesp leva ao palco do Teatro Municipal Sefrin Filho, no dia 8 de setembro, às 20 horas, o Ballet de Londrina com o espetáculo “Travessia”.

O Ballet de Londrina chega ao seu quarto de século e conta um pouco desta trajetória de existência e resistência que reúne trechos dos espetáculos mais emblemáticos da companhia e exibe-os de forma mais ou menos cronológica para uma percepção das profundas revoluções de linguagem pelas quais passou até conquistar um lugar só dela na dança brasileira. A coletânea é costurada por textos poéticos escritos e narrados ao vivo pelo dramaturgo e ator Renato Forin Jr. A partir da metáfora do “rio da nossa aldeia”, o grupo conta um pouco de suas origens e os locais para onde navegou na América Latina, África e Europa ao longo deste tempo. Os bailarinos permanecem o tempo todo em cena e transformam-se, às vistas do público, de uma peça a outra do programa, que começa na década de 90 e segue até o futuro, com uma amostra da montagem que estreia no final deste ano.

O Espetáculo

“Travessia” – Ballet de Londrina

Imagine uma pequena aldeia de terra vermelha que possui um olho d’água. Dele, nasce um rio caudaloso, que beija terras de outras cores e texturas mundo afora, sem nunca se desligar de sua fonte original. A metáfora do “rio da nossa aldeia” atravessa o espetáculo comemorativo de 25 anos do Ballet de Londrina. A partir da imagem fluvial, o grupo conta um pouco de suas origens e os locais para onde navegou na América Latina, África e Europa. Com o formato de “desmontagem”, os bailarinos permanecem o tempo todo em cena e transitam por cenas inesquecíveis dos mais emblemáticos espetáculos neste quarto de século, revelando ao público as inúmeras transformações de linguagem – desde as linhas neoclássicas até os movimentos autorais de sucesso do consagrado Ballet de Londrina.

Ficha técnica:

Direção e Criação: Leonardo Ramos

Ensaiador: Marciano Boletti

Produção: Danieli Pereira

Criação de texto e narração: Renato Forin Jr.

Elenco: Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Marciano Boletti, Nayara Stanganelli, Matheus Nemoto, Lucas Manfré, Lucas Gabriel, Thaisa Morais, Higor Vargas, Hugo Vargas, Ione Queiroz, Giovana Aversani e Viviane Terrenta.

Técnicos de palco: Jonathan Carvalho de Paula

Realização: FUNCART – Fundação Cultura Artística de Londrina

Tempo de duração: 90 minutos

Classificação indicativa: Livre

Premiação

Após o espetáculo de encerramento, será realizada a premiação do 30º Festival de Dança de Cascavel aos classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria e gênero que receberão troféus. Todos os participantes receberão certificado de participação que devem ser solicitados via sistema do próprio festival e ficarão disponíveis durante 6 meses após o término do evento. Poderão ser outorgados certificados especiais pelo corpo de jurados, como: Bailarino (a) Revelação; Melhor Intérprete, Coreógrafo Revelação, Melhor Figurino, Melhor Conjunto, entre outros. Será entregue Troféu Transitório ao participante com a coreografia que obtiver a maior nota geral.