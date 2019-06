O Cascavel ficou no empate de 1 a 1 com o Pato, em casa, ontem à noite, pela Série Ouro de Futsal. O time visitante saiu na frente, com gol de Vilian, no primeiro tempo, mas Parrel igualou para o Cascavel na etapa final. O resultado confere um ponto para cada time, mantém o Pato na liderança. No outro confronto da noite, goleada para Campo Mourão sobre o São Lucas: 6 x 1.