Cascavel e Toledo se despedem da LFP; Dois vizinhos e Marechal avançam à semifinal

Dois Vizinhos e Cascavel empataram por 2 a 2 na noite de sábado (2) pelo jogo de volta das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná). Com o resultado, no Ginásio Teodorico Guimarães, o time da casa avançou à semifinal, pois havia vencido a partida no oeste do estado por 2 a 1. Já o Cascavel se despede da temporada, uma vez que foi eliminado também no Paranaense e na Liga Nacional.

Em Dois Vizinhos, o time da casa abre o placar com Edimar e ampliou com Anderson Negão, mas Carlão descontou para o Cascavel ainda no primeiro tempo. No segundo, Claudinho empatou, mas a Serpente não conseguiu virar o placar, único resultado que lhe interessava.

Agora, o Dois Vizinhos aguarda o vencedor de Marreco x Foz Cataratas, que ainda não tem datas confirmadas para as quartas de final.

Mais jogos

Na sexta-feira (1º), no Ginásio Alcides Pan, o Marechal derrotou o Toledo por 2 a 1 e avançou à semifinal da Liga Futsal Paraná. Vilela abriu o placar para o time visitante e Dodo empatou para o Porco, mas Igor Mota faz 2 a 1 e deu números finais ao jogo. Na ida, em casa, o Marechal havia vencido por 3 a 2. Agora, o time comandado por Fernando Malafaia terá pela frente Campo Mourão ou Chopinzinho, que venceu o duelo de ida também por 3 a 2.