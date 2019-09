Cascavel e Maringá fazem duelo pela Liga Nacional de Handebol

Cascavel – Equipes femininas que se acostumaram a disputar os títulos no Estado nos últimos anos, Cascavel e Maringá desta vez medirão forças pela Liga Nacional de Handebol. Será às 20h desta quinta-feira (12) no norte paranaense, pela 3ª rodada da competição.

Nos jogos anteriores, cascavelenses e maringaenses aturam como visitantes e foram derrotadas em São Paulo, diante de São Bernardo e Pinheiros. Cascavel amargou derrotas por 35 a 15 e 27 a 21, e Maringá por 23 a 16 e 27 a 13.

Cascavel e Maringá têm decidido tudo no Estado nos últimos anos, alternando posições em primeiro e segundo lugares nas principais competições desde 2015.

Na Série Ouro do Paranaense, Maringá é o atual bicampeão (2017 e 2018), com Cascavel como vice. Em 2015 e 2016 os títulos ficaram com Cascavel, e Maringá com o vice. Essa mesma ordem ocorreu nas edições de 2017 e 2018 dos Jogos Abertos do Paraná. Já em 2015 o título foi para a cidade do norte e o segundo lugar para a do Oeste – em 2016 não houve Japs. As equipes sempre alternam posições também na final dos Jogos Universitários do Paraná.

Estreia em casa

A cidade de Cascavel receberá na próxima semana duas equipes que concentram algumas das melhores jogadoras de handebol do País: Blumenau e Concórdia. O time cascavelense receberá as rivais catarinenses em rodada dupla pela Liga Nacional, em sua estreia como mandante na competição. O desafio com Blumenau (finalista consecutivamente de 2007 a 2011) será às 20h de quinta-feira (19), enquanto o jogo com Concórdia (atuais bicampeãs) será às 15h sábado, ambos com entrada gratuita ao público no Ginásio da FAG.