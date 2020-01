A Cascavel de Ouro deste ano será disputada no dia 1º de novembro. Novamente terá três horas de duração e seguirá o regulamento do Turismo Nacional, com carros da Classe 1. A novidade será a realização da Cascavel de Prata para carros da Classe 2 (fabricados até 2017). As inscrições já estão abertas e até o dia 31 deste mês a taxa será de R$ 4.000 para a Cascavel de Ouro e de R$ 3.000 para a Cascavel de Prata, podendo ser pagas em até dez vezes no cartão de crédito.

Relacionado