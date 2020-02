Cascavel CR vence Toledo no Olímpico

Clássico da Soja terminou com vitória cascavelense no Olímpico - Carlos Chiosi-Toledo EC

O Cascavel CR levou a melhor no Clássico da Soja e venceu o Toledo por 1 a 0 na tarde deste domingo (2), no Estádio Olímpico, pela 5ª rodada do Paranaense de Futebol 2020.

Foi a primeira vitória e os primeiros pontos do time cascavelense na competição. Ainda assim, a Serpente segue na zona de rebaixamento, mas agora na penúltima posição e a um ponto do próprio Toledo, primeiro fora da degola com quatro pontos.

O gol do jogo foi marcado por Rone, aos 19 minutos do segundo tempo. Foi também o primeiro gol da equipe neste Estadual. Ele foi visto por um público total de 221 pessoas, que geraram renda de R$ 3.440.

Na próxima rodada, a Serpente atuará fora de casa, no domingo (9), contra o Londrina, que neste domingo foi derrotado em casa pelo Coritiba, por 2 a 0. Já o Toledo terá o Rio Branco como próximo adversário, também no dia 9, mas em casa.

Outros resultados

A 4ª rodada do Paranaense 2020 teve ainda outros quatro jogos neste domingo (2) à tarde: Operário 1×0 Cianorte, Londrina 2×3 Coritiba, PSTC 1×3 FC Cascavel e Rio Branco 1×0 União.