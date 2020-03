Cascavel conquista o tetra na Paraná Handebol Cup

A equipe do ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol conquistou, nesse domingo (8), o tetracampeonato consecutivo da Paraná Cup, competição que abre o calendário da modalidade no estado. Jogando no Complexo Esportivo do Centro Universitário FAG, a equipe Aurinegra venceu seus quatro compromissos e começou a temporada 2020 ‘com o pé direito’.

Comandante da equipe Aurinegra nos jogos da Paraná Cup, o técnico Neudi Zenatti analisa positivamente a participação na competição e afirma que a conquista do tetra, deixa a equipe muito tranquila para a estreia na Chave Ouro do Paranaense: “Mesmo faltando algumas peças e a entrada de novos atletas, o time manteve a constância de jogo. O fato da equipe ter uma boa base atuando há no mínimo dois anos, facilitou para a estrutura da defesa, contra-ataques e organização do ataque se manter ao longo dos jogos, levando inclusive a resultados expressivos. A equipe mostrou solidez, tanto ofensiva quanto defensiva, nos jogos, prometendo uma temporada muito competitiva. A conquista desse tetracampeonato nos dá uma tranquilidade muito grande para a estreia da 1ª Etapa do Campeonato Paranaense.”.

A equipe agora foca na estreia do Campeonato Paranaense Chave Ouro, que tem seu início agendado para os dias 21 e 22 de março, em Toledo. A tabela completa, com os horários e confrontos, deve ser publicada pela Liga de Handebol do Paraná nessa semana. A equipe Aurinegra terminou a última edição do estadual com a terceira colocação.

TABELA DE JOGOS

1ª Rodada: Cascavel 31 x 26 Corbélia

2ª Rodada: Cascavel 32 x 18 Cambé

3ª Rodada: Cascavel 24 x 17 Campo Mourão

4ª Rodada: Cascavel 22 x 18 Saudade do Iguaçu

ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA

Goleiros: Cubano, Flávio e Matheus

Pontas: Adolpho (5), Chapado (1), Gui (6) e Jair (14)

Meias: Cyborg (12), Ítalo (17) e Plínio (16)

Centrais: Breno (4) e Jackson (11)

Pivôs: Alison (3), Ceará (15) e Elizeu (4)

Base: Cebola (1)

Técnico: Neudi Zenatti