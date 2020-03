Cascavel abre concurso público com 44 vagas e formação de Cadastro Reserva

A Prefeitura de Cascavel abre 44 oportunidades no serviço público, além de formação de Cadastro Reserva, para profissionais de várias áreas de atuação, conforme o edital Nº 062/2020.

Os cargos ofertados são para vagas de níveis fundamental, médio e superior. Confira: Administrador Hospitalar, Agente de Combate às Endemias, ACS (Agente de Combate às Endemias), Assistente Social, Bibliotecário, Dentista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Instrutor de Informática, Médico (40) Generalista, Médico Generalista (20h), Ginecologista/Obstetra, Infectologista, Neurologista, Ortopedista, Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, Monitor de Biblioteca, Motorista II, Nutricionista, Professor, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Técnico em Meio Ambiente, Terapeuta Ocupacional, Tradutor e Intérprete de Libras e ACS (Agente Comunitário de Saúde).

Os candidatos poderão se inscrever das 9h do dia 16 de março até as 12h do dia 1º abril. As inscrições deverão ser feitas somente online pelo endereço: www.objetivas.com.br. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 40 a R$ 120.

A empresa contratada manterá posto de atendimento no Paço Municipal, das 8h30 às 17h, com computadores e atendentes para orientar o candidato que quiser se inscrever.

A prova está prevista para ser realizada no dia 03 de maio, com duração de quatro horas para os cargos que possuem Prova Dissertativa, e para os demais cargos que só possuem Prova Objetiva a duração da prova será de três horas, contendo 40 questões.

A confirmação dos horários e locais de realização das provas será publicada em Edital específico na data provável de 23 de abril.

O Edital de Abertura e seus Anexos na íntegra contendo valor dos vencimentos, carga horária e demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no site: www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento.