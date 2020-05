Casas populares são entregues a 50 famílias de Nova Aurora

Cinquenta famílias de Nova Aurora, na região Oeste do Paraná, receberam nesta semana as chaves de casas populares construídas em um trabalho integrado do Governo do Estado com o governo federal e a prefeitura.

Na entrega, como forma de evitar riscos de contágio pela covid-19, foram seguidos todos os protocolos para preservar a saúde dos técnicos e beneficiários. Todos utilizaram máscaras e respeitaram medidas de distanciamento, com as entregas sendo feitas a cada família individualmente para evitar aglomerações.

As moradias foram entregues a famílias com renda de um a seis salários mínimos, que pagarão prestações mensais reduzidas de financiamento imobiliário, sem comprometer mais do que 30% do orçamento familiar. As unidades variam de 38 a 50 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.

PROJETO – A construção do empreendimento imobiliários recebeu R$ 3,2 milhões de investimentos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), financiados pela Caixa Econômica Federal.

O projeto contou com a assessoria técnica da Cohapar, parcerias da Copel e Sanepar para obras das redes de energia elétrica, água e esgoto do residencial, além de obras de infraestrutura complementares e doação dos terrenos pela prefeitura de Nova Aurora.

“O município doou o terreno, que custa praticamente o valor da casa, com toda a infraestrutura, ruas, calçamento poliédrico e galerias”, informou o prefeito Pedro Leandro Neto. Ele destacou a homologação, por parte da Cohapar, de um processo licitatório para a construção de outras 18 casas no distrito de Marajó. “Em breve, mais essa obra estará sendo entregue à população”, declarou.

ATENÇÃO SOCIAL – De acordo com o coordenador regional da Cohapar Gerson Paranhos, a entrega das casas populares é especialmente importante pelo momento de pandemia, em que a condição de moradia é uma questão de saúde. “Além de todas as questões de saúde, as demais áreas do governo estadual continuam atuando para garantir a atenção social à população paranaense”, afirma.

SONHO REALIZADO – Para Natali Garcia, que recebeu uma das casas, a sensação é de sonho realizado. “Quero agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, que nos deu a oportunidade de adquirir uma casa própria”, comenta. “É um sonho que finalmente saiu do papel e se tornou realidade e também nos dá mais segurança para cuidar da família”, afirma.