Casal campeão da natação recebe reconhecimento da Câmara

Foi aprovado nesta segunda-feira (15) o Projeto de Decreto Legislativo 21/2019, que outorga a Medalha Osmar Xiquinho Zimmermann aos esportistas cascavelenses Takashi Uyeda e Helena Watanabe Uyeda. A proposição do vereador Policial Madril/PSC reconhece a trajetória no casal na natação com uma honraria destinada aos talentos que levaram o nome de Cascavel para o mundo e que se destacaram na área esportiva.

Takashi Uyeda, nascido em 1928 na cidade de Cafelândia/SP, viveu 15 anos no Japão, retornando ao Brasil no ano de 1950 juntamente com a sua família para Marília – São Paulo. Em 1952, sua família mudou-se para o Estado do Paraná. Takashi aprendeu sozinho a fotografar e revelar fotografias e após casar-se com Helena, mantiveram um pequeno laboratório fotográfico em Atalaia. Desde 28 de abril de 1962 o casal abriu o primeiro estúdio fotográfico no Município de Cascavel, o “Foto Paulista”. Eles têm cinco filhos e quatro netos.

Em 1999 Takashi se matriculou na natação e no final daquele ano, Hélio Ideriha, atleta conhecido na natação, assistiu a um torneio interno da Academia que o Senhor Takashi treinava e o convidou para participar de um Campeonato Estadual, em março de 2000, em Curitiba. O início na natação se deu com 72 anos de idade. A natação mudou a vida dos esportistas, que fizeram do esporte o seu objetivo de vida.

Nos últimos anos, ele e sua esposa Helena têm viajado o Brasil, participando de campeonatos nacionais, estaduais e sul-americano, quebrando recordes e ganhando muitas medalhas. Takashi foi três vezes vice-campeão Brasileiro, participou do Campeonato Mundial de Natação na Austrália e Helena Watanabe Uyeda foi Campeã Brasileira no Ranking da Associação Brasileira Master de Natação.

