Cartão Comida Boa será entregue a partir de 19 de maio

O Município de Cascavel recebeu 22,3 mil cartões do Programa Comida Boa do governo estadual para fornecer às famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus;

O cartão é um vale que conta com a quantia de R$ 50 para que os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) possam comprar alimento

A Secretaria de Assistência Social fará a entrega desses cartões já a partir da próxima semana, de 19 de maio a 29 de maio, de segunda a sexta-feira, em 13 pontos da cidade. Porém, as entregas serão realizadas unicamente via agendamento a partir dessa quinta-feira (14) no site da prefeitura, para evitar aglomerações.

Confira a lista dos supermercados que aceitam o cartão