Carros do fumacê entrarão em ação contra a dengue nesta sexta-feira em Marechal Rondon

Marechal Rondon continua com a luta contra a dengue. Após longa espera junto ao governo do estado, que estava sem inseticida, foram liberados para o município três carros do fumacê. Os veículos entrarão em ação a partir do fim da tarde de sexta-feira (27), se houver condições favoráveis, como por exemplo, pouco vento e pouca umidade, além de temperaturas mais amenas.

Os veículos chegarão à cidade na manhã desta sexta-feira, e no decorrer do dia eles estarão sendo preparados para o trabalho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os bairros receberão o inseticida, em calendário que está sendo definido.

Atualmente, Marechal Rondon está com 1.692 casos de dengue notificados, sendo 1.362 confirmados, outros 231 em investigação e 99 descartados.

De acordo com o chefe do setor de endemias, Sérgio Radke, a solicitação dos veículos ocorreu há pouco mais de um mês, logo após Marechal Rondon decretar epidemia. “Infelizmente, com a falta do inseticida por parte do governo do estado, que é a quem compete a aquisição, restou aguardar”, explica.

Com a passagem do fumacê, recomenda-se que os moradores protejam seus animais. Crianças, gestantes e idosos devem se afastar da rua. As roupas deverão ser recolhidas do varal e a comida e a água dos animais deverá ser trocada após a aplicação do inseticida. E para que de fato tenha efeito o fumacê, os moradores deverão manter portas e janelas das residências abertas, para que as micropartículas do produto cheguem em todo o imóvel e assim eliminem os mosquitos.

TODA A CIDADE

Ao todo, o município possui cerca de 970 quarteirões e em todos esses locais, os veículos do fumacê passarão por cinco vezes, em um período mínimo de uma vez a cada três dias.

Os carros do fumacê, em princípio, deverão ficar no município por 20 dias, podendo esse período ser ampliado, dependendo das avaliações sobre os efeitos do trabalho.