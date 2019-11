Formatado para permitir a participação de uma ampla gama de carros de turismo e protótipos, o regulamentos dos 500 Km de Interlagos está abrindo a perspectiva de um confronto inesperado: o dos carros de corrida mais modernos com verdadeiros clássicos de competição. A competição será dia 21 de dezembro. As inscrições para os 500 Km de Interlagos já estão abertas e podem ser feitas no Automóvel Clube Paulista pelo e-mail 500km@500kmdesaopaulo.com.br.