Caratecas cascavelenses voltam com medalhas do Pan do México

Formada pelos atletas Rafael Trentim Gomes Faria, de 13 anos, Wesley Maziero, 15, Adelino Luiz Bráz Júnior, 36, e Volmir Maziero, 50, a representação cascavelense na seleção brasileira que disputou o Campeonato Pan-Americano e a Copa Intercontinental de Karatê Tradicional, no fim de semana, no México, desembarcou na madrugada dessa terça-feira (29) no aeroporto de Cascavel com 12 medalhas na bagagem.

Foram três ouros, sete pratas e dois bronzes conquistados pelos atletas, que junto a outros 50 integraram a delegação de competidores do Brasil nas disputas.

Ao todo, 70 brasileiros formaram a maior representatividade no México, seguidos por México, Peru, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile e Rússia. Os dez países reuniram cerca de 400 atletas no Pan e na Copa e o Brasil foi o campeão geral.

Os cascavelenses, da Academia Dojo de Karatê Shotokan Tradicional, foram vice-campeões por equipes no Pan-Americano e campeões na Copa Intercontinental.

“Nossa técnica tem aumentado com o trabalho e o projeto Social Sandokan. Faremos investimentos maiores ano que vem para melhorar ainda mais. Agradeço às empresas patrocinadoras, e às pessoas que ajudaram na compra de rifas, almoço e janta. Também precisamos desembolsar recursos próprios. Só assim foi possível a realização do sonho desses atletas”, disse Volmir.