Caratê Seigokan no Jardim União

Caratecas de todo o Estado são esperado em Cascavel neste sábado para as disputas do Campeonato Paranaense de Karatê Seigokan, estilo Goju-ryu, que será realizado no ginásio de esportes da Escola Municipal Professora Maria dos Prazeres Neres da Silva, no Jardim União.

A competição, que é um Aberto Estadual, sem ranqueamento, tem o aval da Federação Paranaense de Karatê, que é filiada à Confederação Brasileira do estilo que no próximo ano fará parte do programa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Em Cascavel, as disputas deverão reunir de 150 a 200 caratecas, segundo o Sensei Odair Baltazar, organizador local do evento. “A idade dos participantes é a partir de 5 anos, sem limite. Pode haver competidor de 100 anos”, explica Odair.

O Paranaense será realizado nas modalidades de Kumite, que é a luta, e de Kata, que é a apresentação de movimentos da arte. A competição terá início às 9h, com os confrontos marcados para o período da tarde.