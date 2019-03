Carambeí terá nova sede da prefeitura e asfalto na estrada Catanduvas

Governador Carlos Massa Ratinho Junior em Carambeí, assina Ordem de Serviço para construção do Paço Municipal e do Centro de Convivência do Idoso - Carambeí 29/03/2019 - Foto: Rodrigo Félix Leal/ANPr

O município de Carambeí, nos Campos Gerais, recebeu nesta sexta-feira (29) a autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior para o início de duas obras bastante aguardadas pela população: a construção da sede própria da Prefeitura e a pavimentação da estrada que liga a PR-151 à localidade de Catanduvas.

Os investimentos somam R$ 14,2 milhões, dos quais R$ 11,5 milhões serão repassados pelo Governo do Estado por meio das secretarias do Desenvolvimento Urbano e da Infraestrutura e Logística. O restante – cerca de R$ 2,7 milhões – virá de contrapartida da administração municipal.

No encontro com o prefeito Osmar Blum, lideranças locais e a comunidade de Carambeí, o governador afirmou que o Estado vai priorizar investimentos estratégicos para potencializar a infraestrutura e o atendimento à população. “São dois pleitos antigos que conseguimos atender logo nesse início de Governo em função de todo enxugamento que fizemos na máquina pública. Também é um esforço de cooperar com os municípios, porque atualmente eles têm capacidade limitada de investimento”, afirmou Ratinho Junior.

Ele também pontuou que os Campos Gerais têm crescido exponencialmente nos últimos anos e que o desenvolvimento industrial das cidades da região ajudam todo o Paraná. “Muitas indústrias têm vindo para a região e o Governo precisa prover a infraestrutura mínima necessária, além de gerar qualidade de vida e segurança nas estradas”, acrescentou.

O governador voltou a frisar que o Estado pensa a infraestrutura a médio e longo prazo, citou o envolvimento de 3,5 mil quilômetros de rodovias paranaenses e quatro aeroportos no pacote de concessões do governo federal e disse que o planejamento do Governo passa por transformar o Estado no centro logístico de exportação da América do Sul.

PREFEITURA – A nova sede da Prefeitura ficará na Rua Projetada, Jardim Europa, e custará R$ 7,3 milhões. Cerca de R$ 3 milhões foram disponibilizados a fundo perdido, R$ 2 milhões são do Sistema de Financiamento dos Municípios, linha operacionalizada pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Fomento Paraná. Outros R$ 2,3 milhões representam a contrapartida municipal da obra.

A sede própria é reivindicação antiga na região porque o prédio vai concentrar todos os órgãos municipais e garantirá melhor atendimento e mais conforto à população. Atualmente a estrutura administrativa de Carambeí opera em locais diferentes, o que causa transtorno ao cidadão quando ele busca os serviços municipais.

Além disso, a prefeitura aluga nove imóveis para suprir essa estrutura, incluindo o que abriga o próprio Paço Municipal. O gasto anual com aluguéis é de R$ 600 mil.

MODERNA – O secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, destacou que o prédio terá toda estrutura necessária para atender a população. “As obras preveem uma prefeitura moderna, capaz de uma boa performance, com dois pavimentos e mais de 4,7 mil metros quadrados de construção”, declarou.

O prefeito Osmar Blum afirmou que a obra começa em abril. “Desde 1997 ocupamos espaços alugados. Para Carambeí, que é um município jovem, é momento de felicidade iniciar essa construção, que é a casa do povo. Vai diminuir os aluguéis, modernizar a administração e fazer sobrar mais dinheiro para aplicar em saúde, educação, pavimentação e segurança”, completou.

ESTRADA – Os recursos do Estado também contemplam a pavimentação de 6,28 quilômetros da Estrada do Catanduvas – são R$ 6,5 milhões do Governo e o restante em contrapartida municipal. Esta é a principal ligação do Centro da cidade à localidade de Catanduvas. O asfaltamento trará mais conforto e segurança aos moradores, especialmente para estudantes da escola rural e frequentadores do posto de saúde local.

A modernização da estrada também vai beneficiar o agronegócio e o turismo por conta de um alagado que faz divisa com Ponta Grossa. “Temos nessa região mais de 2 mil pessoas, 200 propriedades rurais, a maior empresa exportadora de pinus do Brasil. A Estrada conta com trânsito muito intenso de automóveis, caminhões, tratores, em condições muito precárias. Esse investimento vai beneficiar aproximadamente cinco mil pessoas, entre moradores e aqueles que frequentam”, declarou o prefeito.

Além da agricultura familiar, os moradores do distrito produzem milho, soja e abastecem uma pequena indústria leiteira. O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, afirmou que a obra é fundamental para os Campos Gerais e o Estado. “Estamos falando de escoamento de safra, produtores que precisam de condição melhor. São obras que a população estava esperando há décadas”, destacou.