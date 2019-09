O governador Ratinho Junior indicou ontem (9) a advogada Priscilla Placha Sá para o cargo de desembargadora do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná). Ela vai ocupar a vaga aberta desde o falecimento do desembargador Cláudio de Andrade, em fevereiro deste ano. Ratinho disse que Priscilla é “uma voz ativa na sociedade paranaense”, tem notório saber jurídico e capacidade para desempenhar com altivez a missão como desembargadora.