Capotamento é registrado no Centro de Cascavel

Uma colisão seguida de capotamento foi registrada na tarde desta sexta-feira (3) no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro, no Centro de Cascavel.

No local há um semáforo e ainda não há informações sobre como o acidente teria ocorrido. Duas ambulâncias do Siate, uma do Samu e um caminhão ABTR foram mobilizados à ocorrência. Quatro pessoas ficaram feridas. No veículo que capotou havida duas crianças que sofreram ferimentos leves, já o motorista, Evilásio de Carvalho Júnior, 44 anos, teve contusões nas costelas. Todos foram encaminhados ao hospital. O motorista do outro veículo não se feriu, mas se sentiu mal e também precisou de atendimento. Ele foi encaminhado pelo Samu à casa hospitalar.