Capacitação caminha pelo campo

Mais de 250 pessoas se reuniram nesta semana em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, no 1o Encontro Regional de Líderes Rurais. O objetivo do encontro, organizado pela Faep, é promover o fortalecimento da representatividade rural de agricultores e pecuaristas paranaenses por meio do debate e intercâmbio de ideias e experiências. A cidade do sudoeste abriu uma rodada que vai percorrer um total de nove municípios, em todas as regiões do Estado. Os encontros fazem parte do Programa de Sustentabilidade Sindical. A iniciativa está em andamento desde o ano passado com o intuito de buscar soluções conjuntas para promover o fortalecimento do sistema associativo, por meio de diversas estratégias, como a prestação de melhores serviços aos produtores rurais.

O presidente da Federação, Ágide Meneguette, enfatizou durante o evento que o trabalho de mobilização historicamente tem levado o Paraná a um papel de destaque no agronegócio e que é preciso avançar para manter esse posto. “Olhando para trás, podemos ver um belo trabalho. Eu tenho certeza de que o Paraná é visto como um estado diferente, onde as coisas funcionam melhor que no restante do País por causa dos senhores, porque cada um de vocês faz a parte dos seus municípios. Temos que seguir com o fortalecimento de um sistema sindical independente e que cumpra um papel cada vez melhor em prol dos nossos interesses”, pontuou.

Oradi Caldato, presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, também enfatizou o papel do sistema sindical no fortalecimento do trabalho dos produtores. “A mobilização sindical é algo de valor inestimável. Temos inúmeras conquistas na nossa história que só conseguimos pela participação ativa dos produtores no nosso sistema. É nosso dever encontrar formas de seguirmos com o fortalecimento dos nossos sindicatos”.

Os participantes assistiram a uma palestra sobre liderança rural com o consultor do Sebrae-PR, Celso Garcia, sobre “O poder de influência do produtor rural na sociedade 4.0”. Fez parte da programação ainda uma atividade de integração com o intuito de identificar com os participantes inovações para o fortalecimento da representatividade no agronegócio.