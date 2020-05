Canoístas cascavelenses voltam aos treinos

Com os canoístas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr no início de um novo ciclo de preparação para os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, o Lago Municipal voltou a receber atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) desde a semana passada, na segunda-feira (20).

A equipe cascavelense pediu autorização ao COE (Centro de Operações de Emergências) depois de os dois principais atletas da canoagem velocidade do Brasil terem ficado por dois meses sem treinar no local. A liberação foi para retorno às atividades no lago com equipe reduzida.