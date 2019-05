Canoísta de Cascavel é o único do caiaque do País na Copa do Mundo

Cascavel – Começa nesta sexta-feira a 2ª etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, em Duisburg, na Alemanha. O Brasil terá três atletas na competição. Eles já estão no local da prova desde o começo da semana. Na canoa competirão Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, nas provas C1-500m, C1-1000m e C1-5000ms, e no caiaque estará Vagner Júnior Souta, atleta do CRC (Clube de Regatas Cascavel), nas provas do K1-1000 e K1-5000m.

“Vai ser meu primeiro desafio internacional este ano, espero trazer bons frutos para o Brasil. Treinei bastante e o trabalho vai continuar ainda, mas espero que eu consiga trazer bons resultados”, diz Vagner, único atleta do caiaque do Brasil na Copa do Mundo na Alemanha.

Na comissão técnica, será nova oportunidade para o treinador Lauro de Souza avaliar o trabalho realizado na equipe de canoa do Brasil neste período pré-Olimpíada. Ele, que é o responsável técnico do Clube de Regatas Cascavel, assumiu a seleção brasileira da modalidade no fim do ano passado, com o falecimento de Jesus Morlan, e já viu Isaquias Queiroz e Erlon de Souza se destacarem na 1ª etapa da Copa do Mundo, realizada no último fim de semana na Polônia. Isaquias foi medalha de ouro no C1-500m e Erlon foi o sexto colocado na distância, a qual não competia há 10 anos.