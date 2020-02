Canoagem: esporte e turismo

Cidade que tem no esporte um grande apelo turístico, Cascavel está perto de proporcionar uma nova e inédita atração à sua população e também a amantes do desporto de todo o País, como sede da seleção brasileira de caiaque feminino.

Para isso, o Lago Municipal já ganhou nova “cara”, com um píer e também raias com boias homologadas pela Confederação Brasileira de Canoagem. Por enquanto, até as meninas do Brasil devem aportar no cartão postal do município, até o próximo mês, as remandas no local estão a cargo dos atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel).

Em breve, a cidade deverá receber também os principais canoístas masculinos do País e do Estado, para as disputas dos campeonatos Brasileiro e Paranaense.

Esse novo patamar fará a canoagem cascavelense passar a figurar no rol de eventos esportivos-turísticos da cidade, que já conta com o autódromo, o kartódromo e o Estádio Olímpico como “chamarizes faraônicos” ao desporto. Soma-se a eles o Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, que também deverá iniciar as atividades em março.

“Vemos como ‘excelente’ essa vinda da seleção brasileira para Cascavel. A cidade tem condições de receber mais esse público de atletas e seus familiares. O turismo esportivo é forte em Cascavel”, diz o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Orestes Hotz.