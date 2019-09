CANOAGEM | Cascavelenses são homenageados por medalhas no Pan

Os canoístas cascavelenses Ana Paula Vergutz e Vagner Souta foram homenageados, na última nesta sexta-feira (13), pela Assembleia Legislativa do Paraná pela participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, no Peru. Os diplomas de Honra ao Mérito foram entregues no Lago Municipal, local de treinamento do Clube de Regatas Cascavel. A iniciativa partiu do deputado Marcio Pacheco (PDT). “É uma honra prestar essa homenagem a esses valorosos atletas cascavelenses”, disse Pacheco. Ana Paulo Vergutz ficou com o bronze no K1-500m, enquanto Vagner Souta conquistou o terceiro lugar no K1-1000m nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O treinador Paulo Vergutz, pai de Ana Paula, também esteve presente durante a entrega da homenagem aos atletas.