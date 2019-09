Campo Mourão sofre W.O. na Terceirona

Curitiba – A Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol recém encerrou sua 5ª rodada da 1ª fase, no último fim de semana, e já teve um W.O. confirmado. Sem indicar no prazo regulamentar a praça desportiva para realizar o jogo diante do Iguaçu, marcado para domingo (22), pela 6ª rodada, a Federação Paranaense decretou a derrota antecipada do Campo Mourão.

Seria a estreia do time mourãoense em casa, no Estádio Roberto Brzezinski, depois de ter mandado seu jogo contra o Grecal em Arapongas, pela 1ª rodada da Terceirona.

Naquela ocasião, o Campo Mourão goleou o time de Campo Largo por 5 a 1. Depois, atuou como visitante nas duas rodadas seguintes, nas quais perdeu (4 a 0) em Marmeleiro para o Azuriz e empatou (3 a 3) com os donos da casa em Colorado. Há dez dias, pela 4ª rodada, atuou como mandante em Guarapuava e perdeu (3 a 0) para o Araucária. Já no último domingo (15) jogou em Verê e amargou nova derrota (2 a 0).

Agora, o Campo Mourão terá um prazo extra para indicar o local onde mandará seu próximo jogo, pois folgará neste fim de semana e só voltará a atuar no dia 6 de outubro, quando receberá o Cambé.

Para este domingo (22), estão mantidos: Grecal x Portuguesa Londrinense, Araucária x Andraus, Arapongas x Azuriz e Colorado x Cambé, todos às 15h30. O Arapongas lidera a Terceirona com 10 pontos, seguido por Verê, com 9, e Araucária e Iguaçu, com 8. Azuriz, Colorado e Andraus têm 6; Portuguesa Londrinense 5; Campo Mourão 4; Grecal 2; e Cambé 1.