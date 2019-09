Campo Mourão recapa pista para o Paranaense de Kart

Campo Mourão está com tudo pronto para sediar o Campeonato Paranaense de Kart. A competição será de 14 a 16 de novembro, com promoção e organização da Akartcam (Associação dos Kartistas de Campo Mourão), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Para sediar a competição com conforto e comodidade aos participantes, a Akartcam realizou uma série de obras no Kartódromo Municipal de Campo Mourão. A principal delas foi o recape da pista, que proporcionará mais segurança aos pilotos.

Um dos mais longevos campeonatos de kart do Brasil, a expectativa é de que o Paranaense deste ano conte com a participação de representantes de estados tradicionais do kartismo brasileiro como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, entre outros. São esperados cercas de 100 pilotos.

Campo Mourão sediou o Paranaense de Kart pela última vez em 2014 e neste ano deverá contar com cerca de 15 representantes, entre eles Samuel Cruz, atual campeão brasileiro da categoria Codasur Júnior deste ano.