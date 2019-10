Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019 começa esta noite, no Olímpico

Tem início nesta sexta-feira (4) o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019. A partida de abertura será no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, às 19h30 entre Panela da Sexta x Jada/Sorec Tigrão.

Com 35 equipes, o Amador 2019 tem 16 equipes na 1ª Divisão e 19 na 2ª Divisão. As 16 equipes que tiveram melhor classificação no Amador 2018 automaticamente garantiram a vaga na 1ª Divisão deste ano.

Além do Estádio Olímpico, os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019 serão disputados no Ninho da Cobra, no Campo do Santa Cruz, no Campo do São Cristóvão, no Campo do Colonial, no Campo das Comunidades de Rio do Salto, São Salvador e de Juvinópolis.

Kits

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, entregará a cada equipe o jogo completo de uniforme com 22 camisetas, bermudas e meiões. As equipes da 1ª Divisão ainda receberão três bolas e as da 2ª Divisão, duas bolas. Nesta edição a arbitragem não terá custo.

CHAVE OURO

Grupo A

200 Ano F.C

Sec São Cristovão

Ponte Preta F.C

União Do Santa Cruz

Grupo B

Resenha Fc

Panela Da Sexta

Jada / Sorec Tigrão

Clarito F.C / Amigos Do Amarelo F.C

Grupo C

Nossa Senhora Da Salete

Santa Cruz F.C

Maximus Arena Cartola

D´Napolli F.C

Grupo D

Jms. E.C

Riviera F.C

Operário Atlético Clube

Cascavel Auto Peças

CHAVE PRATA

Grupo ACentralito F.C

Itália / Belmonte

Makakinhos F.C

Esporte Clube Ipiranga/S. Alvorada

Grupo B

Associação Esportiva Brasmadeira

Brutus F.C

Cetacs

Liga Oeste

A.J.S.H

Grupo C

Real / Fanáticos F.C

Associação De Juvinópolis

Berserkers

Estrela Azul/Fox Warriors

Grupo D

Tiburcius Futebol Clube

Alemanha F.C

Frichape

Águia Futebol Clube

A Tabela completa dos jogos pode ser conferida nas imagens abaixo: