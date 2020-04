Campeonato beneficente é lançado por brasileiros

Sem poder competir nas pistas reais por conta da pandemia do novo coronavírus, estrelas do automobilismo brasileiro se reuniram para criar um campeonato virtual reunindo pilotos de diversas categorias, como F1, F2, F3, F4, Stock Car, Truck, Indy, WEC e kart. Organizado por Dudu Barrichello e Enzo Fittipaldi, o “Desafio Virtual das Estrelas” terá cinco etapas e utilizará a plataforma “iRacing” com os carros de F3 com set up fixo.

Ao todo, serão 30 pilotos, incluindo estrelas da F-1 que já foram convidadas e devem fazer aparições em alguma etapa, como Rubens Barrichello, Felipe Massa e Nelsinho Piquet – que fará o campeonato completo. Também serão convidados pilotos de destaques do e-sports. A primeira etapa será hoje, às 20h, com transmissão ao vivo no Youtube (Bandsports). As outras provas serão em 22 e 29 de abril, 6 de maio e a grande final, em 13 de maio.

“A decisão do campeonato será em Interlagos, celebrando o grande palco do automobilismo brasileiro. Mas, nas outras quatro etapas, é o público que irá escolher a nossa pista em uma votação pelas redes sociais, mostrando que nosso campeonato quer o máximo de interação com os fãs”, diz Dudu Barrichello, lembrando que nessa primeira etapa, a escolha será entre duas pistas nos Estados Unidos: Laguna Seca X Circuito das América (Cota).

Assim como no torneio dos pilotos da F-1, ao longo do Desafio Virtual das Estrelas, os fãs serão encorajados a fazer doações a campanhas como a “USP Vida” (programa da Universidade de São Paulo para fomentar atividades de combate à covid-19) e a “Unidos contra Covid-19″, promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), dando o caráter beneficente do evento. Todos os pilotos e organizadores estão promovendo o evento de forma gratuita e trabalhando para arrecadar doações – os links são https://fiocruz.colabore.org/combateacovid19/single_step e https://www.fusp.org.br/usp-vida.