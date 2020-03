Campeãs olímpicas Mari e Paula estreiam dupla no vôlei de praia

Campeãs olímpicas no vôlei em Pequim-2008, Mari e Paula Pequeno estrearam ontem no vôlei de praia, na chave principal da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro. As jogadoras anunciaram a formação da parceria nas areias no fim do ano passado. Desde então, treinam juntas em São Paulo.

Em fevereiro, Paula e Mari fizeram um tour de treinamentos no Rio de Janeiro, com trabalhos nos CT´s de algumas das principais duplas do país, como Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Taiana, Bárbara Seixas/Carol Horta, além de várias parcerias europeias que fazem pré-temporada no Brasil nesta época do ano.

Mari tem 36 anos e já vinha flertando com o vôlei de praia há algum tempo. Paula, 38, disputou a última Superliga por Osasco. Ela também levou o ouro na Olimpíada de Londres-2012.

Em novembro, Mari jogou a etapa de Ribeirão Preto do Circuito Brasileiro com Duda, já que Ágatha estava lesionada.

A parceria não tem chances de brigar pelo título geral, já que esta é a penúltima etapa da temporada do Circuito. A liderança é de Tainá/Victoria, com 1.480 pontos. Ana Patrícia e Rebecca aparecem em segundo, com 1.440.

No masculino, a liderança é de André Stein e George, que somam 1.720 pontos nos cinco eventos, seguidos por Ricardo e Vitor Felipe, que somam 1.440.