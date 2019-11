CAMPEÃS MUNDIAIS | Cascavelenses são recepcionadas na Prefeitura

Com sete vitórias em sete jogos, a seleção brasileira feminina foi campeã pela primeira vez do Mundial de Futsal de Surdos, encerrado no fim de semana na Suíça. O destaque da equipe e da competição, que contou com seleções de 16 países, foi a ala cascavelense Laellen Brizola, artilheira com 14 gols e eleita a melhor jogadora do Mundial. E como um bom time começa com um bom goleiro, Waneza Wons, também de Cascavel, foi outra atleta de destaque do Brasil, que para chegar ao título venceu a Suíça (17 a 0), a Tailândia (7 a 0), a Holanda (11 a 0), o Japão (2 a 1), a Alemanha (8 a 4) e a Polônia (4 a 0), na final. Ontem (18), de volta para casa, as cascavelenses foram recepcionadas pelo prefeito Leonaldo Paranhos na Prefeitura.