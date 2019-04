Campeão pode ser definido nesta sexta

A segunda partida da série final da Superliga feminina de vôlei 2018/2019 será nesta sexta-feira, às 21h30, no Ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube protagonizam a primeira decisão entre clubes mineiros na história da competição. O Minas tem a vantagem após a vitória em cinco sets no jogo que abriu a sequência decisiva. Assim, caso triunfe hoje, comemorará o título. Em caso de vitória do Praia Clube, haverá um terceiro e derradeiro jogo na próxima sexta-feira, em Belo Horizonte (MG). Atual campão, o Dentil/Praia Clube disputa a final da Superliga pela terceira vez. Na edição 2015/16, o time de Uberlândia ficou com o vice-campeonato. O Itambé/Minas também tenta o segundo título em sua terceira final, depois de ter vencido a edição 2001/2002 com o nome de MRV/Minas e ter sido vice-campeão em 2003/2004.