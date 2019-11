Campanha preventiva ‘Pit Stop’ fará revisão gratuita em veículos no sábado (09)

Neste sábado (09), a população de Toledo poderá realizar revisões gratuitas em seus veículos. A décima edição do tradicional ‘Pit Stop’ será no Lago Diva Paim Barth, das 9h às 17h.

O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a importância da manutenção preventiva e cuidados básicos com os veículos. Durante os atendimentos, que serão realizados por profissionais especializados, serão apontados diagnósticos dos automóveis, a fim de que os problemas sejam resolvidos o mais breve possível pelos proprietários.

A ação é organizada pelo Núcleo Setorial de Mecânicas, da ACIT e Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Paraná (Sindirepa Oeste/PR), com parceria da Nakata Autopeças.